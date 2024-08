Slavnostní mše sloužená u přiležitosti 770 let města Zábřeha, hlavní celebrant apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.

Slavnostní bohoslužbou pod širým nebem vyvrcholily v neděli 25. srpna oslavy 770 let města Zábřeh. Ty se o uplynulém víkendu konaly na Masarykově náměstí.

Mši sloužil Jude Thaddeus Okolo. Arcibiskup původem z Nigérie, který je v Česku apoštolským nunciem, tedy velvyslancem Vatikánu. Zábřežským přivezl od papeže Františka zvláštní požehnání.

„Jsem velmi rád, že tu spolu s vámi mohu při této slavnostní příležitosti svátku svatého Bartoloměje a při výročí založení města Zábřeh být,“ řekl arcibiskup, který krom své mateřštiny vládne dalšími pěti dalšími jazyky. „Ještě nemluvím dobře česky, ale říkám anglicky Yes, we can,“ smál se.

O hudební složku se postaral místní Moravia Big Band, který provedl jazzovou mši Jaromíra Hniličky. Náměstím se nesla po dvou desetiletích, naposledy zde zněla při oslavách 750 let města.

Hlavní program oslav se konal v sobotu 24. srpna. Na hlavní scéně vystoupila slovenská punkrocková kapela Iné Kafe, revival kapely Mandrage nebo Kristián Šebek, který zazpíval písně Karla Gotta.

Až do poloviny listopadu je v místním muzeu k vidění výstava Jak šel čas Zábřehem. Tvoří ji soubor více než tří stovek pohlednic a fotografií z období od konce 19. století do 90. let 20. století. Jejich prostřednictvím si návštěvníci připomenou proměny zábřežských ulic či náměstí, významné historické události a další střípky ze života zdejších obyvatel v minulosti.