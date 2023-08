Vášnivé diskuse vyvolal záměr zábřežské radnice zpoplatnit parkování ve zbytku Školské ulice a na náměstí 8. května. Někteří lidé kritizují, že zde budou muset lidé mířící k lékařům platit. Podle města má mít parkovné regulační funkci, aby někteří řidiči neblokovali místa dlouhodobě.

Parkoviště u polikliniky v Zábřehu. | Video: Petr Krňávek

Školské ulici v Zábřehu momentálně vládne stavební technika. Na sousedním náměstí 8. května již funguje nové parkoviště. Ve čtvrtek 3. srpna dopoledne je všech čtrnáct míst obsazených.

„Tady to má být zpoplatněné,“ ukazuje na zrekonstruovanou plochu Jan Tomášek. Rozhodnutí považuje za správné. „Město brečí, že nemá peníze, ale toto nechávají být. Proč by nemohli vybírat peníze od lidí, co sem jezdí? Když sem někdo přiveze mámu, tátu a bude tu stát do hodiny, zaplatí pár korun. Je to logické,“ míní senior.

K jednomu z aut se blíží mladá řidička s rodinou. „Nám je to vcelku jedno. Bydlíme tady na Školské, máme tu dva vjezdy, budeme parkovat tam. Problém je to spíš pro obyvatele bytovky. Kamarádka neví, kde bude stát. My jsme stávali někdy na neplaceném místě, teď budeme parkovat ve vjezdu,“ říká mladá žena.

Za parkování dosud řidiči platí jen v polovině ulice Školské blíže centru města, zbytek stání blíže polikliniky a parkoviště na náměstí 8. května bylo bezplatné. Záměr zpoplatnit vše kompletně se zejména na sociálních sítích stal cílem hlasité kritiky. V lokalitě se totiž nachází základní, umělecká a střední škola a také poliklinika, kam se k lékařům sjíždí polovina okresu.

„Ještě jsem neviděla, že by se platilo za parkování, když jdete k lékaři, je vám špatně, nebo jdete na kontrolu, někteří pravidelně. No jo, jak obrat nemocného a udělat z něj ještě většího chudáka,“ posteskla si na sociální síti Facebook Simona Zárubová.

Podle starosty Františka Johna má mít změna zejména regulační funkci. „Dlouhodobě se na nás obraceli pacienti s tím, že nemají možnost zaparkovat, a město jim tak vyšlo vstříc. Je lepší zaparkovat s poplatkem, než zadarmo nezaparkovat vůbec,“ řekl a dodal, že zájemcům o parkování zdarma je k dispozici nové kapacitní parkoviště za kulturním domem.

V minulosti bývalo veřejných míst k parkování ve Školské ulici více. Lidé mohli svůj vůz odstavit před pavilonem C polikliniky. Pozemek patří firmě, jejímiž společníky jsou vesměs lékaři, kteří v budově ordinují. Na parkoviště je veřejnosti již řadu let vjezd zakázán a jednotlivá místa jsou rezervována.

Školská ulice dostává během srpna nový povrch. Následovat bude vyznačení nových parkovacích míst. Pro cyklisty bude ulice nově obousměrná. Podmínkou ale bude změna šikmého stání v části ulice na podélné. Pro větší bezpečnost bude rychlost v ulici snížena na třicet kilometrů v hodině.

Po parkovišti na náměstí 8. května a za kulturním domem se město během srpna pustí do revitalizace prašné odstavné plochy před kulturním domem u prodejny Beami. Po ukončení prací bude i toto parkoviště placené jako alternativa ke stání zdarma za kulturním domem a v ulicích ČSA a 17. listopadu.

„Tato mozaika, různorodost režimů má smysl. Navíc od osmnácti do osmi hodin zde bude opět stání zdarma pro ty, kteří přijedou z práce a neměli by kde parkovat,“ doplnil starosta John.