Lakýrník/lakýrnice Kontakt: emailem telefonicky od 8.00 - 14.00 hodin Náplň práce: - stříkání rozpouštědlovými i vodou ředitelnými barvami ve stříkacím boxu včetně přípravy před lakováním - odmaštění, tryskání, krytí, tmelení. Požadujeme: - vyučen - praxe výhodou ne podmínkou - znalost čtení výkresové dokumentace - manuální zručnost - dobrý zdravotní stav - dvousměnný provoz, pracovní doba od 6:00 do 14:00 nebo od 14:00 do 22:00 hod. Nabízíme: - zázemí stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí - roční odměny - mimořádné odměny k pracovnímu a životnímu jubileu, odměna k odchodu do důchodu, odměna k narození dítěte zaměstance - příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění pro stálé zaměstnance 700,- Kč měsíčně - zvýhodněný mobilní tarif pro zaměstnance i jejich rodiny - služby firemního pneuservisu 25 000 Kč

Detail nabízené práce