Případ se táhne od roku 2018, kdy firma zateplovala budovu penzionu pro důchodce na Postřelmovské ulici. Součástí prací byla i drenáž kolem budovy.

„Firma se prokopala až na úroveň sklepa a potom výkop postupně zasypala materiálem. Měla ho hutnit po vrstvách, což se zřejmě nestalo. V okamžiku přejímky bylo vše v naprostém pořádku. Potom nastalo deštivé počasí, vrstvy násypu poklesly,“ popsal vedoucí odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh Petr Košťál.

Reklamovanou závadu však firma neodstranila. Problém se opakoval a i v druhém případě muselo město nechat závadu odstranit jinou společností. Podle smlouvy mělo město nárok po zhotoviteli vymáhat pokutu 414 tisíc korun. Zastupitelé však dostali na stůl návrh vzdát se podstatné části z této sumy a sankci stanovit jen na padesát tisíc korun.

„Pokutu ve stejné výši firma dostala už při prvním pochybení. Když došlo poprvé k reklamaci, vypočítala se podle procenta částky absolutní smluvní pokuty. Proto jsme z toho vycházeli i tentokrát,“ objasnila výši navrhované sankce právnička města Jitka Sekaninová.

Podle starosty Františka Johna by se město patrně o pokutu ve statisícové výši muselo soudit. „I soud by s největší pravděpodobností tuto částku snížil. Proto je doporučeno zastupitelům jednat racionálně a získat své jisté,“ řekl.

„Pokud se budeme soudit, celou částku podle mého názoru nevysoudíme. Zaplatili bychom pět procent z žalované částky za soudní poplatek s nejistým výsledkem. S tím, jak se doposud chovala, by nám 414 tisíc ta firma určitě dobrovolně nezaplatila,“ dodala Jitka Sekaninová.

"Velmi nevýchovné"

Podle zastupitele Jiřího Černého se firma chovala nesolidně, nekomunikovala a město má na vysokou pokutu ze smlouvy právo.

„Připadá mi velmi nevýchovné dávat slevu 350 tisíc korun z možné smluvní pokuty. Byla by to pobídka pro další nesolidní podnikatele, aby se chovali podobně,“řekl.

S padesátitisícovou výší nesouhlasil ani zastupitel Petr Krmela.

„Vždy se vypočte sankce a pak se s firmou jedná. Výstřel padesát tisíc je z mého pohledu neadekvátní vzhledem k tomu, co té firmě hrozí. U soudu není nikdy jistota, jak dopadne, ale argumentů z naší strany je poměrně hodně,“ řekl.

Starosta John připomenul, že snížená částka za pokutu zohledňuje celkový objem investice.

„Jedná se o drobnost, která má řádově desetitisícovou hodnotu a soud by toto posuzoval. Nelíbila by se mi reakce, že jsme město ochudili o nějaké peníze, protože to tak není. Peníze (414 tisíc korun, pozn. red.) jsou holub na střeše a je na nás, abychom se rozhodli, jestli chceme mít své jisté,“ zopakoval.

Zastupitelé nakonec odhlasovali snížení pokuty na 85 tisíc korun. To je částka, která zbývá z jistiny, kterou firma složila na účet města.

„Pokud máme možnost si bez soudů stáhnout 85 tisíc, zdá se mi to jako rozumná varianta. Poté bude míček na straně firmy a ne, že se my budeme soudit. A je to výchovnější než padesát tisíc,“ poznamenal zastupitel Martin Paclík.