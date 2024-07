Budova staré radnice chátrá přes třicet let od doby, co se z ní a sousedního původně bytového domu vystěhoval začátkem devadesátých let městský úřad. Objekt postupně opouštěli nájemníci, až jako poslední skončila před pěti lety Galerie Tunklův dvorec.

Nyní má stará radnice asi největší šanci poslední desetiletí, aby ožila. Sloužit má výzkumu a inovacím. Projekt zahrnuje vybudování sdílených kanceláří, takzvaných coworkingových prostor, konferenčních místností a otevřené vědecko-inovační laboratoře.

Spolupráce s Hellou a fakultní nemocnicí

Výzkumná činnost se zaměří na vliv průmyslu a dopravy na životní prostředí, e-health, autonomní řízení, smart-cars a další témata související s automobilovým průmyslem. Partnery v projektu mají být firma Hella a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Hellu každý vnímá jako velkého nadnárodního dodavatele, ale my chceme mít dopad i v mikroregionálním měřítku. Chceme být součástí života v regionu a toho docílíme tak, že budeme spolutvůrci takových aktivit, jako je vznik coworku,“ zmínil Pavel Tuček, vedoucí předvývoje a vývoje mohelnického závodu Forvia Hella ČR.

Podle Filipa Matějky z Fakultní nemocnice Olomouc je vybudování centra inovací v Zábřehu velmi výhodné pro testování telemedicínských technologií, zejména v oblasti zkušeností uživatelů.

„Centrum bychom mohli využít pro pilotní projekty, školení zdravotnického personálu a pacientů a poskytování podpory a servisu pacientům,“ doplnil.

A jak má budova vypadat?