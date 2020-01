Pořadatelka Šárka Radičová, mj. trenérka zábřežské atletické přípravky, za to při vyhodnocování mladých atletických nadějí roku 2019 od místních zástupců Sportovních klubů dostala zlatou medaili.

„Není to poprvé, co zlato přebírám, ale poprvé, co jsem proto sportovně nic neudělala,“ okomentovala dekorování pořadatelka prvního fitness plesu v Zábřehu.

V sobotu 25. února zaplnil sál kulturního domu příznivci i rodiči oceňovaných a vystupujících dětí. Těm patřilo místo v programu plesu až hluboko do večera.

„V Zábřehu působíme deset let, za tu dobu se uskutečnilo přes 11 tisíc lekcí,“ zavzpomínala provozovatelka místního fitness centra a doplňkových sportovních aktivit.

"Ples má být oslavou tohoto výročí a poděkováním všem za přízeň. Příležitost ukázat se ve svém sportovním umění bude nabízet především dětem, stejně jako nejlepší z nich zde budou pravidelně oceňovaní,“ nastínila Radičová představu o budoucnosti nové tradice, kterou letošním fitness plesem v Zábřehu založila.