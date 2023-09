Stará radnice hledá využití od roku 1991, kdy se z ní do blízkého zámku vystěhoval městský úřad. V roce 1993 byla v přízemí otevřena galerie.

Starou radnici v Zábřehu pokrývá šedá brizolitová omítka. Ta stejně jako oprýskaná okna pamatují éru socialismu. Kdo otře prach z okenních tabulí, tomu se otevře pohled do velké klenuté přízemní místnosti. Podlaha chybí, omítky jsou otlučené na cihlu. Tak dnes vypadají prostory Galerie Tunkův dvorec, která bývala čtvrt století jedním z pilířů kulturního života města.

V budově radnice a sousedním domě, které tvoří jeden komplex, sídlily různé instituce: místní televize, cestovní kancelář nebo pojišťovna. Postupně však chátrající prostory opouštěly. Definitivně stará radnice osiřela v roce 2019, kdy dožil kotel, který ji vytápěl.

Dnes v budově fungují jen toalety, které příležitostně slouží návštěvníkům kulturních akcí na náměstí nebo u zámku. A hodiny, které ukazují lidem na Masarykově náměstí čas.

Z Tunklova dvorce je staveniště. Starou radnici v Zábřehu chtějí zvelebit

Nápadů, jak starou radnici využít, bylo několik. V roce 2007 nechalo město zpracovat studii proveditelnosti na takzvané Centrum partnerství. Nedávno vedení města uvažovalo, že by zde přesunulo část úředníků.

Podle aktuálních plánů by měl být v patře a podkroví radnice umístěn takzvaný inovační hub. Sloužit by měl zejména na podporu podnikání, inovací a výzkumu.

Nacházet by se zde měla i zasedací místnost. Vstupní prostor v přízemí na místě bývalé galerie by sloužil jako recepce či kavárna. Působit by v něm mohlo i informační centrum.

Sousední budova by se od staré radnice stavebně oddělila. Určena by byla znovu k bydlení, konkrétně ke krátkodobému ubytování.

Na zřízení inovačního centra by mohlo město získat dotaci. Její účel se ale oproti původním předpokladům změnil. „Projekt máme nachystaný, ale vypsaná výzva je směřována pouze na vědu a výzkum,“ řekl František John. Zda město se svou žádostí uspěje, by mělo být jasné do měsíce.

