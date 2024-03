O potřebnosti nové služby vypovídají i čísla. Do roku 2040 má v Česku žít dvojnásobek lidí starších osmdesáti let. Dopomoc potřebuje každý druhý.

Pokud by měla tuto potřebu pokrýt lůžková zařízení, bylo by do patnácti let potřeba vybudovat třicet tisíc nových lůžek. Výstavbu a provoz však stát není schopen financovat. Nejsou ani pečovatelé, kteří by se v těchto zařízeních o lidi starali.

Mezi obyvateli Zábřežska bude za šest let každý čtvrtý v seniorském věku. Už nyní v ORP (obci s rozšířenou působností pozn. red.) pobírá 1700 lidí příspěvek na péči. Z toho sedmdesát procent zůstává v domácím prostředí. Péče příbuzných o své staré či hendikepované blízké je tak naprosto nezastupitelná.

Kvůli reklamnímu poutači uprostřed přechodu v Zábřehu padlo trestní oznámení

„Systém by se už teď sesypal, kdyby nebylo lidí, kteří jsou ochotni na sebe brát závazky péče o lidi, kteří to potřebují. Byl by již teď neufinancovatelný. Pečující jsou přitom nedocenění,“ řekl Jiří Karger.

Budovu pro odlehčovací službu bude stavět město Zábřeh. Zařízení má mít kapacitu 14 klientů, z toho čtyři lůžka budou určena pro lidi s demencí. Maximální délka pobytu pro každého klienta bude 30 dnů, pobyt bude moci během jednoho roku zopakovat až třikrát. V prostorách bude přestěhován i denní stacionář Domovinka, který v současnosti sídlí v Leštinské ulici.

Budova v Sušilově ulici půjde k zemi. Vyroste nová

Celkové náklady včetně demolice stávající budovy a vybavení nové jsou rozpočtovány na 129 milionů korun. Město na akci získalo osmdesátimilionovou dotaci. Letos chce vypsat soutěž, aby objekt zvládlo v příštím roce postavit.

Bývalou zušku zbourají, jedna věc z ní ale zbyde

„Hodně doufáme, že se nám stavbu podaří zlevnit soutěží jako v případě kulturního domu. Důležité je, že získáme dotaci ve výši 80 milionů, i když celková cena zakázky klesne. Budova v Krumpachu už roky chátrá a nevěděli jsme, co s ní. Nechceme se toho projektu vzdát, zdroje z Národního plánu obnovy jsou ojedinělá šance,“ řekl starosta Zábřehu František John.