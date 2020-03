Zábřežská Mateřinka oslavila dvacet let. Nechyběly u toho svíčky, dort ani narozeninová písnička od drozdovských dětí a jejich učitelek. Přizvali si k tomu své absolventky, které zde jako malé také tančily.

Zábřežská Mateřinka oslavila ve čtvrtek 5. března dvacáté narozeniny. Podívejte, co všechno se dá pro dětská vystoupení na jevišti vymyslet! | Foto: Deník / Vladimíra Bartoňová

Zakladatelka, organizátorka a ředitelka MŠ Zahradní, která do Zábřeha přehlídku přivezla a celou dobu ji organizuje, paní Ivona Pisková, dostala nejen celou náruč děkovných kytiček, ale také zlatou medaili za to, že celých dvacet let v pořádání dnes prestižní taneční přehlídky v této věkové kategorii v rámci Olomouckého kraje vytrvala.