V úterý 28. ledna jim sedadla velkého sálu téměř nestačila. Na jevišti sledovali děti, zastupující taneční, pohybové i ryze sportovní kroužky školy.

„Kroužků máme přes sedmdesát, do jevištního programu se nám jich podařilo zařadit dvě desítky. Ostatní se osobně prezentují nebo vystavují práce na stolečcích či panelech ve foyeru budovy. Společným tématem je malá Mořská víla, do jejichž převleků se oblékli i moderátoři – členové našeho divadelního kroužku KIX,“ sdělila k obsahu jubilejního 15. odpoledne pro veřejnost ředitelka DDM Ivana Mülllerová s tím, že vesměs se děti předvedly ve výsledcích své půlroční práce či v úspěších, které za stejnou dobu dosáhly. Představili se od mrňat až po zralé tanečníky a bylo se opravdu na co dívat.