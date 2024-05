„Věděl jsem to mezi prvními. Když se objevil název Handlová, hned jsem to šel říct kolegyním,“ řekl starosta Zábřehu František John.

S pomocí bychom neváhali

Podle jeho slov jde o tragédii, která se týká spíše slovenské vlády a společnosti, než města samotného. To se do celé situace dostalo shodou okolností. Událost se stala ve středu odpoledne a střelcem nebyl místní člověk.

„Je mi líto pana premiéra i lidí, kteří byli kolem. Vypětí pro ně musí být mimořádné, celá situace musí být pro paní primátorku Handlové náročná. Má toho teď asi tolik k řešení, že kdybych ji nyní kontaktoval, bylo by to spíše na přítěž. Vědí, že se na nás mohou spolehnout. Situaci sledujeme a kdyby mělo smysl jim nabízet nějakou pomoc, tak jim ji samozřejmě nabídneme. Pokud by se na nás obrátili, vůbec bychom neváhali,“ řekl ráno po tragédii starosta John.

Lítost a odsudek

Zábřežští svým partnerům v Handlové už v minulosti pomohli. Do města zaslali dar v po tragédii, kdy v srpnu 2009 požár a následný výbuch v místním dole zabil dvacet horníků.

Johnův protějšek, primátorku města Handlové Silviu Grúberovou, událost šokovala. „Můj aktuální pocit vystihují tři slova. Šok, zděšení a upřímná lítost z toho, co se panu premiérovi po výjezdním zasedání vlády v Handlové stalo. Přeji mu, aby situaci zvládl, spoustu zdraví a sil. Dovolím si velmi tvrdě a ostře odsoudit to, co se panu premiérovi ve městě Handlová stalo. Je mi to nesmírně líto,“ řekla v prvotní reakci na útok.