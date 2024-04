„Vypadá to tak, že se záchranka nastěhuje do nových prostor technických služeb v Lošticích. Intenzivně se to řeší,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová přiblížila, že město má v areálu sběrného dvora novou budovu, která je před kolaudací. Prostory si prohlédli zástupci záchranné služby a jako sídlo stanice by mohly vyhovovat.

„Primárně byly určené k jinému využití. Jednáme, jestli jsou pro záchrannou službu vhodné a jestli jim je poskytneme. Pokud s tím bude rada města souhlasit, začneme činit kroky k rekolaudaci, aby mohla prostory záchranná služba využívat,“ řekla starostka Loštic.

Novou stanici by mohla záchranná služba získat poměrně rychle. „Podle zpráv, které mám, by to mohlo být do tří měsíců,“ doplnil náměstek Horák.

Mohelnice je jedenácté největší město Olomouckého kraje. Sídlí v něm i okolních obcích řada podniků s tisícovkami zaměstnanců. Dostupná zdravotní péče je tak i v zájmu místních samospráv.

„Také proto se domnívám, že se vůle poskytnout prostory, ač jsme je původně měli plánované pro jiné využití, najde. Předpokládám, že rada města dá souhlas, aby zde zdravotnická záchranná služba mohla dočasně sídlit,“ dodala starostka Loštic.

V budoucnu by měli zdravotničtí záchranáři sídlit přímo v Mohelnici. Vytipovaný pozemek u dálnice darovaný radnicí Olomoucký kraj k výstavbě stanice zatím využít nemůže. Blokovaný je v souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice D35.

„Peníze na ni kraj má. Je to otázka pěti let, než se naprojektuje, získá stavební povolení a postaví,“ odhadl mohelnický starosta Pavel Kuba.