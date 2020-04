Mohelnické zastupitelstvo se konalo neobvykle ve velkém sále kulturního domu. Zastupitelé přišli v rouškách, každý seděl u vlastního stolku ve vzdálenosti zhruba dva metry od kolegů. Zastupitelé zaplnili prakticky celý prostor sálu, vedení města usedlo na pódiu.

„Jsme tu dnes v provizorních prostorách. Zastupitelstvo se koná v dohodnutém termínu, nicméně je nouzový nouzový stav a podmínky jsou uzpůsobené tak, aby zastupitelstvo mohlo proběhnout. Chtěl bych požádat zastupitele, aby připomínky a debatu vedli věcně a abychom tu neseděli do večera,“ vyzval starosta Pavel Kuba.

Pro veřejnost bylo vyhrazeno první patro. Kdo z přítomných chtěl diskutovat, musel se přihlásit a byl jednotlivě vpuštěn k vyhrazenému stolku v sále. Ten od prostoru pro zastupitele oddělovala červenobílá páska.

Věcné, kultivované, rychlé

Zastupitelé schválili prominutí nájemného podnikatelům, kteří museli zavřít své provozovny nebo převody pozemků. Došlo i na diskusi o běžných problémech ve městě. Ta byla neobvykle věcná, kultivovaná a rychlá.

Mohelnická zastupitelstva totiž byla v posledním volebním období plná hádek, střetů a dlouhých diskusí. Jejich častým aktérem byl zastupitel Pavel Němec.

Ten například za loňský rok podal na radnici přes čtyři sta žádostí o informace, na starostu města pak několik trestních oznámení.

Mezi oběma muži panoval napjatý vztah. Letos v únoru však Němec svůj postoj přehodnotil a za své jednání se omluvil. Dubnového zastupitelstva se neúčastnil.

Roušky nestály město ani korunu

V rámci jednání naopak došlo na slova díků. Konkrétně v části věnované krizovému řízení.

„Krizový štáb města se sešel hned den po vyhlášení nouzového stavu. Prvním problémem bylo zajištění roušek. Například domov pro seniory neměl tou dobou žádné. Oslovila jsem dobrovolnice a spolky, kteří vyšli městu maximálně vstříc, musím jim za to velmi poděkovat. Chtěla bych poděkovat všem. Ať jsou to lékaři nebo prodavačky v obchodech,“ řekla místostarostka Jana Kubíčková.

„Tisíce roušek, které se našily, město nestály ani korunu. Lidé, kteří neumí šít, na jejich výrobu věnovali peníze. Poděkovat bych chtěla i Pavlu Grünwaldovi, který vyrábí štíty pro doktory,“ dodala.

„Já bych chtěl poděkovat zastupiteli Tadeáši Bačovi, který nám doporučil skupinu dobrovolníků. Je to spolehlivá parta, která nám pomáhá. Chtěl bych poděkovat i všem, kteří nás v začátku obdarovali rouškami, které našili. V prvopočátku jsme roušky neměli,“ sdělil zastupitel a ředitel mohelnického domova pro seniory Karel Junek.

Kontrolní výbor: V kauze Prukon pochybil stavební dozor



Kauzu přístavby domova pro seniory v Mohelnici řešil kontrolní výbor mohelnického zastupitelstva. Podle jeho zjištění v ní pochybil mimo jiné stavební dozor. „Podle materiálů, které jsme měli k dispozici, i vizuální prohlídce na místě nedopovídá kvalita odvedené práce té, která byla městem zaplacena,“ konstatoval předseda kontrolního výboru Miroslav Konečný.



Podle ředitele mohelnického domova pro seniory Karla Junka v prostorách domova probíhaly práce i poté, co prostory realizační firma zapečetila. „Nedostatky jsou tam do dneška a je jich poměrně dost. Nedodělané jsou kuchyňky, chybí dveře do místnosti, která má sloužit ošetřovatelkám jako šatna,“ zmínil. V současnosti běží práce na úpravách okolí domova.



Nová část domova pro seniory v Lidické ulici vznikla rekonstrukcí někdejší mateřské školy. Stavební firma Prukon dílo prováděla od léta 2018. Dokončení však bylo několikrát odsunuto a závěr celé akce poznamenaly spory mezi stavbaři a městem. Přístavba je v provozu od letošního ledna.