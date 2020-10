Hned u vstupu do kolonie U Sanatoria má zahrádku Ludmila Hofrová. Pečlivě střižené cypřiše naznačují, že svých dvě stě metrů čtverečních obhospodařuje s příkladnou péčí.

„Letos byla úroda špatná. Zjara byla zima a hodně pršelo. Měli jsme krásné brambory, pak nám chytly plíseň a během čtyř dní jsme měli všechno pryč. Papriky máme krásné, ale celkově to bylo oproti jiným letům horší,“ hodnotí seniorka.

Do kolonie přišla v roce 1970 jako jedna z prvních.

„Tady býval sad. Bylo tu akorát oplocení, tráva a jinak nic. Půda tu byla ze začátku hrozná, takové žlutisko, nic tu nerostlo. Pak jsme sem navozili spoustu tater hlíny, hnojilo se to,“ popisuje, jak postupně tvořili zelenou oázu na okraji města.

Kauce v řádu tisíců

Jí i dalším zahrádkářům hrozilo, že budou muset kolonii opustit. Na jejím místě má vzniknout nová čtvrť.

Město zahrádkářům vypovědělo nájemní smlouvy, odejít měli k závěru října.

Zahrádkáři v květnu požádali město, aby mohli na místě ještě zůstat. To jim vyhovělo.

„Celý projekt bydlení pod Sanatoriem je běh na dlouhou trať. Je to velmi rozsáhlá investice s vybudováním a zasíťováním obrovského území. Dostáváme se do horizontu dvou let, než se taková akce připraví. Naše úvaha byla, pojďme tam zahrádkáře minimálně rok ponechat, ať tam mohou hospodařit,“ řekl starosta Tomáš Spurný.

Zároveň však radní odsouhlasili, že město zahrádkářům stanoví vratné kauce. Za stavbu do devíti metrů čtverečných, což jsou typicky skleníky a menší chatky, pět tisíc korun. Za větší stavby pak sedm tisíc.

„Jako město jsme chtěli mít jistotu ošetřenou formou kauce, že (po skončení nájmu, pozn. red.) na své náklady odstraní drobné stavby, které tam jsou,“ objasnil starosta Spurný.

Polovina zahrádkářů už odešla

Řadě zahrádkářů se zdá být kauce velká.

„Všichni na tuto kauci nemají. Jsou tu samotné ženské, důchodkyně. Já jsem ohledně toho psala na úřad. Doteď tu lidé nemuseli mít žádnou kauci. Neměli to, pravda, ve smlouvě. Jak po sobě uklízí ti, kteří odcházejí, tak bychom to za dva nebo tři roky uklidili i my,“ argumentuje Ludmila Hofrová.

Kolonie se totiž kvůli nejasné budoucnosti vylidňuje a pustne. Původně zde hospodařilo téměř devadesát zahrádkářů, nyní to není ani polovina. Velkou starostí zbývajících tak je, kdo oseká trávu na opuštěných dílcích.

Kus našeho života

Pro Ludmilu Hofrovou a řadu dalších je zahrádka srdeční záležitost.

„Zahrádku bereme nejvíc vážně, až jsme starší. Už nechodíme do práce, jsme v důchodu, v paneláku není kam jít a jsme rádi, že jdeme sem. Je to kus našeho života,“ svěřuje se.

V Šumperku je okolo dvanácti zahrádkářských kolonií. Majetkoprávní odbor šumperské radnice prověřil jejich budoucnost.

„Jen dvěma hrozí potenciálně zánik nebo jsou na nevhodném místě s ohledem na územní plán. Zbývajícím deseti v horizontu dvou desetiletí žádný zánik nehrozí,“ uzavřel Tomáš Spurný.