V Olomouckém kraji byla za sobotu podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR vykázána aplikace celkem 683 dávek vakcín proti Covidu-19. Bylo to zhruba o 120 více než minulou sobotu. Za neděli zatím data nejsou k dispozici.

„Aplikovali jsme posilovací dávky (booster) pro částečně imobilní pacienty, kteří potřebují k dopravě asistenci rodinných příslušníků, a 2. dávky u těch, kteří se nemohou dostavit v ordinační době,“ shrnul pracovní sobotu praktický lékař Petr Mitáš.

Podle starosty Všechovic se i obec snaží pomoci k co největší proočkovanosti.

„Nebyla to první sobota, kdy pan doktor očkoval. Obec se snaží pomáhat s registrací seniorů,“ sdělil starosta Radovan Mikuš.

„Očkování u praktiků je základ, znají anamnézu svých pacientů, je to nejlepší a nejkratší cesta k vakcíně. Do Hranic je to patnáct kilometrů,“ dodal.

Lékař z vesnice, kde žije 850 lidí, za sobotu naočkoval 25 pacientů. FN Olomouc aplikovala 654 dávek. Pak ještě dvě zdravotnická zařízení v kraji podle dat ministerstva vykázala po dvou dávkách. Minulou sobotu kromě FN Olomouc nevykázalo očkování žádné jiné zdravotnické zařízení ani praktický lékař v kraji.

FN Olomouc jako jediná o víkendech, také v úterý, očkovala zájemce bez předchozí registrace a rezervace termínu. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vakcinaci od pondělka bude očkovat tyto lidi sedm dní v týdnu.

Celková proočkovanost proti Covidu-19 v Olomouckém kraji je aktuálně něco přes 53 procent.

Od pondělí se kvůli zhoršující epidemické situaci lidé při vstupu do restaurací, kin, divadel, hotelů či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Testy, i PCR, se přestanou uznávat jako covidový certifikát.