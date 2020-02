Do majestátní budovy vstupujeme skrz masivní dveře. Je patrné, že prošly renovací, zakrývá je však fólie. V budově se totiž stále pracuje.

„Tady bude komunitní centrum. Konkrétně tato místnost bude sloužit jako konferenční. Všechny prostory v přízemí jsou už hotové, až na stropy. Ty musí dělat umělečtí štukatéři,“ říká náš průvodce a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Přicházíme do prostoru prosklené verandy. Pod nájezdovou rampou stavbaři během prací našli utajenou místnost.

„Památkáři nakonec nepožadovali, aby byla zachovaná, tak se jen zmapovala a zakreslila klenba a prostor se zasypal,“ přiblížil starosta Sršeň. To už ale vstupujeme do další místnosti, kde právě na lešení pracuje štukatér. Malá umyvadélka a toalety napovídají, že tato část objektu má sloužit dětem. Od prvního dubna by se sem mělo nastěhovat rodinné centrum Vikýrek.

„Dodělají se stropy, nechají se vyzrát, na začátku března by měli přijít malíři. Za měsíc to bude kompletní,“ odhaduje Radim Sršeň.

V rámci první, finančně nejnáročnější etapy prací prošel kromě interiérů v přízemí proměnou zejména zevnějšek budovy. Nová jsou okna i fasáda. V rámci druhé fáze vznikne ve dvou nejvyšších podlažích desítka sociálních bytů.

Výletní místo s kavárnou

My ale sestupujeme po schodech dolů do prostor budoucí kavárny.

„Vize je taková, že v ní budou pracovat hendikepovaní, kteří budou zároveň ve dvou zdejších bytech bytech bydlet,“ přibližuje starosta. Obec na této části projektu spolupracuje s neziskovou organizací ze Šumperku.

Zámek Třemešek stojí na polosamotě mezi Dolními Studénkami a Novým Malínem.

„Já věřím, že se tu kavárna uživí, až se všechno rozjede. Bude sem jezdit spousta matek s dětmi, budou sem moci chodit lidé, kteří tu budou bydlet, do zdejšího komunitního centra budou docházet senioři, lidé na sociální práci nebo děti na enviromentální vzdělávání. Pohyb lidí tu bude. Chceme tudy navíc vést cyklostezku ze Studének do Malína,“ přiblížil budoucí plány starosta.

Z Třemešku by se tak mohlo stát pro Šumperany podobné výletní místo, jakým je dnes na druhé straně města Bludoveček.

Druhé patro zámečku zůstane zatím zakonzervované, ve třetím a čtvrtém vznikne po pěti dvou a pěti jednopokojových bytech. Obývat je kromě hendikepovaných mohou například matky s dětmi v nouzi.

Budova zámečku je dominantou celého okolí a z horních pater je výhled do kraje. Nejlepší je z věžičky, odkud lze při dobrém počasí spatřit hřeben Jeseníků.

Celkově má rekonstrukce zámku vyjít na 47 milionů korun, z toho 37 milionů mají pokrýt dotace. Práce mají být hotovy letos koncem léta. Noví obyvatelé by se na Třemešek měli stěhovat nejpozději od ledna příštího roku.