„Do konce června musíme zkolaudovat, do závěru července bychom rádi uspořádali slavnostní otevření. Od 1. srpna chceme, aby Třemešek začal plně fungovat,“ řekl starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

V nejnižším patře zámku stavbaři ještě pilně budují. Vzniká zde kavárna, za kterou stojí sociální podnik Dobroty z venkova. Díky zřízení kavárny a cukrárenské výrobny vznikne šest pracovních míst, z toho tři pro zdravotně znevýhodněné lidi.

V dalších podlažích jsou práce hotovy. V přízemí už své aktivity vyvíjí organizace Pontis a rodinné centrum Vikýrek. To v současné době nabízí každé úterý Hrátky s batolátky, během letních prázdnin pravidelný program nahradí příměstské tábory pro předškolní děti i školáky.

Akce pro rodiny s dětmi

Na podzim Vikýrek připravuje pravidelné aktivity a akce pro rodiče s dětmi.

„Budoucím maminkám nabídneme oblíbené předporodní kurzy s naší zkušenou lektorkou. Veřejnosti budou také k dispozici naše poradny - Psychologická (krizová) poradna, Logopedická poradna, Poporodní poradna nejen pro ženy v šestinedělí. Rády bychom zde rozšířily i nabídku našich služeb, co se týče půjčoven, jako je Půjčovna pomůcek pro miminka, Půjčovna dětských atrakcí a Půjčovna knih,“ přiblížila Veronika Maitnerová z výkonného výboru Rodinného centra Vikýrek.

Vyšší patra zámku budou sloužit k bydlení – pro seniory, ohrožené rodiny s dětmi nebo lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří budou pracovat v kavárně. V celkem sedmnácti bytech má žít zhruba třicítka lidí.

Za 70 milionů

Obec původně počítala jen s částečnou rekonstrukcí zámku, která by vyšla na pětadvacet milionů korun. Nakonec se podařilo opravit všechny prostory, ale i náklady vzrostly téměř trojnásobně – v celkovém součtu atakují hranici sedmdesáti milionů korun. Většinu kryjí dotace, dvacet milionů samospráva hradí z vlastní kapsy. Na rekonstrukci si bere i úvěr, předpokládá však, že se náklady postupně vrátí, například díky vybranému nájemnému.

Proč se obec do rekonstrukce zámku stojícího na polosamotě mezi Dolními Studénkami a Novým Malínem pustila?

„Jednou z hlavních motivací bylo, když sem před pěti lety přijeli potomci původních majitelů. Byla to židovská právnická rodina z Brna, paní odjela Wintonovým vlakem a její dcera a vnučka sem přijely podívat. Na zámku byla ubytovna. Ony to braly v pohodě, že taková byla doba, ale mně bylo hrozně stydno. Byla to pro mě motivace s tím něco udělat. Těším se, že až se přijedou podívat znovu, zámek bude sloužit širokému spektru lidí a nebudeme se za něj muset stydět,“ objasnil Radim Sršeň.

Místo ohořelých trámů moderní byty

Zámek Třemešek vybudoval rod Bukůvků z Bukůvky. Z té doby pochází monumentální renesanční portál u vstupních dveří do budovy. V 50. letech 20. století byl upraven na internát a tomuto účelu sloužil do zhruba do roku 2000.

„Když klesal počet dětí na internátu, tehdejší vedoucí domova mládeže si zámek pronajal a udělal z toho ubytovnu. Ta fungovala přesně do požáru v roce 2018. K 30. červnu měli ti lidé výpověď. V pátek končili, do neděle si tu mohli nechat ještě nějaké věci a v sobotu to chytilo,“ popsal místostarosta Dolních Studének Michal Strnad.Požár poškodil podkroví a část střechy zámku. Místa, kde byly ohořelé trámy a stěny, stavbaři změnili k nepoznání v moderní byty.