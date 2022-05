O dvacet míst hodlá navýšit kapacitu mateřských škol město Jeseník. „Pracujeme na tom, že podle zákona Lex Ukrajina budeme zřizovat detašované pracoviště jedné z mateřských škol. Měly by být pokryty potřeby jak jesenických, tak případně ukrajinských dětí,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

V Zábřehu jsou kapacity mateřských škol po zápisech pro české děti téměř naplněné. Město je proto proto plánuje zvýšit.

„To znamená, že v těch školkách, kde je to možné, zvedneme pro potřeby přijímání ukrajinských dětí kapacity jednotlivých tříd až na 28 dětí. Město tak získá, byť na dobu určitou, jednotky míst v průměru na každou školku,“ přiblížila vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh Blanka Sedlačíková.

Pro předškoláčky z Ukrajiny zřídili v Šumperku dětské centrum

V Šumperku nepředpokládají, že by posilovali kapacitu mateřských škol. Přesné informace ale bude město mít až po 2. červnu, kdy se uskuteční zápis ukrajinských dětí.

„Z terénu máme zjištěno, že pětiletých ukrajinských dětí, kterých se týká povinná školní docházka, by mělo být deset až patnáct, což školky krásně pojmou. Mladších dětí je víc, ale o ty se stará Pontis v rámci dětské skupiny,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk Olga Hajduková.

O bydlení kvůli uprchlíkům nepřijdete, uklidňuje šumperská radnice nájemníky

Ukrajinské děti na Severovýchod

Základní školy ve všech třech městech by měly děti z Ukrajiny pojmout.

„V současné době máme na našich školách zhruba osmdesát ukrajinských dětí a nějakých třicet dochází na adaptační kurz do centra Doris. Ty budou postupně také umístěny do škol. Prvňáčků je také kolem deseti. Těch čtyřicet dětí by už školy měly zvládnout,“ poznamenala Olga Hajduková.

V Zábřehu je nejméně naplněnou základní školou ta na sídlišti Severovýchod, radnice tedy preferuje přijímání ukrajinských žáků zde. V případě volných kapacit na jiných základkách ve městě však lze dítě zapsat i tam.

„Adaptační skupiny pro ukrajinské žáky jsme vzhledem k jejich relativně nízkým počtům nezřizovali a děti byly začleněny do běžných tříd. Tuto variantu preferují zpravidla i ukrajinští zákonní zástupci,“ doplnila Blanka Sedlačíková.

Na základní školu v Jeseníku chodí kolem dvaceti ukrajinských dětí.

„Podle toho, jak jsem se bavila s paní učitelkou, jsou šikovní, dobře se s nimi pracuje, dobře spolupracují i se spolužáky, takže děti chtějí mít ve třídě ukrajinské spolužáky,“ popsala Zdeňka Blišťanová.