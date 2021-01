Jak vás dostanou ze zaseklé lanovky? Podívejte se na spidermany v akci

VIDEO / FOTOGALERIE / Asi každého při cestování lanovkou napadlo, jaké by to bylo, kdyby se dráha najednou zastavila a on zůstal viset na sedačce třeba deset metrů nad zemí.

Šumperští profesionální hasiči cvičili záchranu z lanovky ve Ski areálu Přemyslov. Leden 2021 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Zásah při takové situaci nacvičovali tento týden šumperští hasiči. VIDEO: Nácvik záchrany osob z lanovky v Přemyslově Zdroj: Youtube Na lanové dráze v Přemyslově u Loučné nad Desnou absolvovali v rámci odborné přípravy výcvik záchranu lidí při poruše lavnovky profesionální hasiči ze stanice Šumperk. „V akci byla lezecká skupina, která pomocí lezeckých technik trénovala transport turistů a lyžařů z lanovky do bezpečí. Jde o pravidelný výcvik, který v zimě postupně absolvují všichni hasiči-lezci v kraji," doplnila mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová. Ostré zásahy tohoto typu absolvovali hasiči v regionu před dvěma lety. V polovině ledna 2019 spadl na lanovou dráhu ve skicentru Buková hora u Králík strom. Na lanovce zůstalo uvězněno sedm desítek lyžařů a snowboardistů. Některé spustili dolů hasiči a horská služba, jiné vysvobodily vrtulníky. O měsíc později zůstala po pádu lana stát lanovka ve skiparku Filipovice na Jesenicku. Hasiči ze tří krajů, horská služba a policejní vrtulník z ní během hodiny a půl sundali zhruba padesátku lidí.