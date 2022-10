„Volbu beru s pokorou i odvahou do funkce jít. Chci poděkovat panu starostovi Spurnému, místostarostům, radním a zastupitelům, kteří udělali obrovský kus práce,“ řekl bezprostředně po svém zvolení Miroslav Adámek.

Do funkce starosty jej vyslalo osmnáct zastupitelů z pětadvaceti přítomných. Jedním z těch, kdo jej nevolil, byl někdejší starosta Šumperku Zdeněk Brož. Pro své rozhodnutí vyjmenoval řadu důvodů, od průběhu povolebního vyjednávání v roce 2018 přes podobu uplynulé volební kampaně po stěhování kandidátů hnutí ANO.

„Mirek Adámek se pár týdnů před volební kampaní přistěhoval z Vikýřovic. Usadil se v Šumperku, bude starostou, senátorem, předsedou senátorského klubu. Co jste kritizovali na jiných, vám už dnes nevadí. Váš koaliční partner manipuluje i s mandáty formou odstupování zvolených a nástupem nezvolených. Boříte víru lidí v to, že jejich hlas je ve volbách důležitý,“ narážel Zdeněk Brož na fakt, že Karel Hošek se stal zastupitelem až poté, co se mandátu vzdal jeho stranický kolega Ondřej Polák.

Další zvolení starostové: Losiny, Loučná, Postřelmov či Hanušovice...

Miroslav Adámek odmítl, že by stěhování bylo účelové. V Šumperku se narodil, celou profesní kariéru ve městě pracuje. Nyní má trvalý pobyt u rodičů a bude spravovat dům, do kterého se nastěhoval.

„Děkuji za vyjádření, které od pana Brože zaznělo. Jen se potvrdilo, že celé čtyři roky, které sedím v pozici senátora, je to o osobních animozitách, které možná vykopaly nepřekonatelné příkopy. Odmítám, že z šumperské zastupitelské demokracie děláme bramboračku a budeme prosazovat všechno na sílu. Jsme připraveni komunikovat s kýmkoli, kdo o to bude mít zájem, o programových prioritách, které by chtěl prosazovat do plánu města,“ řekl.

Možný střet zájmů

Na ustavujícím zastupitelstvu v Šumperku se přitom nejednalo o jediný střet. Spor se vedl například o tom, zda má být volba funkcionářů veřejná nebo tajná či o smyslu funkce uvolněného radního, který má mít na starost oblast energetiky a smart city. Uvolněný radní pracuje na plný úvazek pro město a je placen z jeho rozpočtu.

Podle kritiků náklady na tuto funkci i se sekretariátem vyjdou během volebního období na několik milionů korun.

Podle starosty Miroslava Adámka bude post uvolněného radního prospěšný.

„Naši občané si to zaslouží. Budou se dostávat do krizových situací a potřebujeme člověka, který se bude věnovat situaci s energiemi denně. V následujícím období nás budou také čekat projekty, abychom překonali energetickou krizi,“ řekl.

Zastupitel Michael Kohajda upozornil na možný střet zájmů Valerie Hrubé, která byla do pozice uvolněné radní navržena.

„Obávám se, zda zvolením navržené kandidátky neohrozíme fungování města. Chtěl bych, aby mi bylo zodpovězeno, zda je gesce smart city tou, v níž společnost Select system získává slušný objem veřejných zakázek. Valerie Hrubá je manželkou pana Hrubého, který je společníkem ve společnosti Select system. Zajímá mě, jak se to bude procesně organizovat, aby bylo vyhověno zákonu o střetu zájmů a zákonu o zadávání veřejných zakázek,“ řekl.

Podle starosty Adámka bude uvolněná radní spolupracovat s druhým místostarostou, v jehož kompetenci bude odbor rozvoje organizující veřejné zakázky. Uvolněná radní má mít na starost koncepční činnosti.

„Vize a cíle bude definovat paní radní, já budu mít na starost organizační část, technickou specifikaci a zadávací podmínky,“ doplnil místostarosta Karel Hošek.