„Už připravujeme výzvu pro Správu železnic a Drážní úřad. Pomáhá v tom i Policie České republiky ze Šumperka, která k přejezdu dala připomínku,“ řekl starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Z pohledu místních jsou oba přejezdy rizikové zhruba stejně.

„Jednat budeme o zabezpečení obou. V roce 2016 se smrtelná nehoda stala na ulici Nové, teď na ulici 1. máje,“ dodal starosta.

Na zmíněných přejezdech se v posledních letech stala řada dopravních nehod. O závory postřelmovští marně bojovali už po první tragické srážce před třemi a půl lety, ovšem marně.

Změna přístupu

Správa železnic tehdy argumentovala, že křížení silnice a trati jsou zabezpečena v souladu s normami a vina je na straně řidičů, kteří vjeli do kolejí na červenou. Po posledních událostech přístup správci trati poněkud změnili, alespoň co se týče přejezdu na ulici 1. máje.

„O rozsahu a způsobu zabezpečení tohoto přejezdu rozhodl Drážní úřad. Aby mohly být zahájeny přípravné práce na jeho zabezpečení závorami, je nutno podat žádost o vydání rozhodnutí na změnu zabezpečení u Drážního úřadu pro oblast Olomouc. V případě, že by Drážní úřad ve správním řízení rozhodl o změně způsobu zabezpečení, bylo by možno zahájit přípravné a projektové práce,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Úprava přejezdu by pak závisela na zařazení této akce do investičního plánu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zpracování přípravné dokumentace, projektu stavby a zařazení akce do realizace trvá v průměru tři roky. Odhadované náklady doplnění přejezdu závorami jsou zhruba deset milionů korun.

„Doplnění přejezdového zabezpečovacího zařízení závorami nepředstavuje pouze prosté přidání závor. Je nutno změnit ovládací úseky přejezdu, vazby na související zabezpečovací zařízení na trati a v železničních stanicích. Protože se přejezd nachází v intravilánu obce, lze předpokládat požadavek Drážního úřadu na závory z obou stran komunikace. Takovéto doplnění se v podstatě rovná výstavbě nového přejezdu,“ objasnila Nela Friebová.

Smrtelná nehoda se stala v ulici 1. máje 26. prosince 2019. Odpolední rychlík z Brna srazil dvacetiletého mladíka, který na přejezd vjel z cyklostezky. Zraněním podlehl na místě.