„V prvním zveřejnění o tyto pozemky a stavby nikdo neprojevil zájem. Upravujeme tudíž cenu a pokoušíme se areál nabídnout znovu,“ objasnil místostarosta Tomáš Vlazlo, proč se problematika opětovně dostala na stůl jesenických zastupitelů.

Vedoucí oddělení majetku Šárka Urbanová vyjmenovala řadu důvodů, proč se město rozhodlo cenu snížit. Do budovy kotelny zatéká, aby šlo areál smysluplně využít, musel by do něj nový vlastník masivně investovat. Současná podoba územního plánu navíc nedovoluje, aby na části pozemků vzniklo něco jiného než stavby inženýrských sítí, případně byla vysazena ochranná zeleň. Pokud by zde chtěl nový vlastník zřídit výrobní či skladovací prostory, musel by požádat o změnu územního plánu.

„V areálu bude rovněž nutné odstranit starou ekologickou zátěž. Dle platného územního plánu se jedná zhruba o osm tisíc metrů čtverečních. Konkrétní rozsah se bohužel nedohledal. Pravděpodobně se jedná o souvislost s provozem bělidla bývalého Moravolenu. Věc bude nutné řešit se stavebním úřadem a odborem životního prostředí,“ uvedla Šárka Urbanová.

Zastupitelé měli původně schválit opětovné zveřejnění za minimální vyvolávací cenu 7,5 milionu korun. Konkrétní sumu nakonec z usnesení vypustili. Podle zastupitele Davida Raifa není v těchto případech nutné vyvolávací ceny uvádět. Město by totiž mohlo přijít o zájemce, kteří by byli ochotni nabídnout vyšší částku.

Centrální kotelna smetena ze stolu

„Pokud by byla nabízená cena nízká, tak to neprodáme,“ poznamenal David Raif.

Se záměrem vybudovat v Jeseníku centrální kotelnu na biomasu přišlo tehdejší vedení města v roce 2008. Za bezmála deset milionů korun proto koupilo část pozemků a budov bývalého závodu Moravolen 10. Další více než čtyři miliony radnice vydala na energetický audit, demolici komína nebo údržbu budov. Část svých nemovitostí v Moravolenu město pronajímá, ročně za pronájmy inkasuje osmdesát tisíc korun.

Centrální kotelnu v areálu bývalého Moravolenu chtělo město stavět v době, kdy byl starostou Petr Procházka. „V roce 2010 jsme měli hotovou projektovou dokumentaci, projekt byl připraven, byly vypsány výzvy na podporou tohoto typu energetiky. V tomto roce ale byly volby a nové zastupitelstvo smetlo tento projekt ze stolu,“ vysvětlil již dříve Petr Procházka, proč záměr skončil v šuplíku.