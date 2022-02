„V Šumperku máme střední zdravotnickou školu, která vzdělává ve čtyřletém maturitním studiu obor obor praktická sestra. To ale dnes nestačí k tomu, aby byla absolventka plnohodnotnou zdravotní sestrou. Pro to musí vystudovat ještě vyšší odbornou školu,“ řekl Aleš Jakubec, uvolněný radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Ředitelka šumperské střední zdravotnické školy přiblížila, že diplomovaná všeobecná sestra má oproti praktické širší kompetence.

„Diplomovaná všeobecná sestra může pracovat na vyšších pracovištích úplně samostatně u celé řady výkonů, kdežto praktická sestra zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Na ARO by musela spolupracovat ještě s diplomovanou sestrou. V nadstandardu na poooperačních jednotkách, metabolických, popáleninových, na ARO, tam diplomovaná sestra většinou práci těch praktických zastřešuje,“ vysvětlila Zuzana Gondová.

Zájem od absolventek i ze strany nemocnice

Školu ročně opustí dvě třídy absolventů, většinou padesát až šedesát mladých lidí. Zájem o další vzdělání zaznamenala ředitelka jednak od absolventek, zejména však od šumperské nemocnice.

Kapacity na rozjezd vyšší odborné školy šumperská „zdravka“ má. „Prostorové určitě, co se týče vyučujících, větší část učí externě lékaři z nemocnice. A protože s námi nemocnice spolupracuje, máme v tomto projektu lékaře domluvené. Někteří si dodělávají pedagogické minimum, aby byli k výuce plně kvalifikováni,“ doplnila Zuzana Gondová.

Velký a dlouhodobý zájem na zřízení vyšší odborné školy má Nemocnice Šumperk.

„Naší snahou bylo, aby zdravotní sestry, které si chtějí doplnit vzdělání a chtějí být všeobecnou sestrou, nikoli jen praktickou, nemusely za vzděláním dojíždět do Olomouce, případně do Ostravy nebo jiných vzdálenějších krajských měst. Chtěli jsme, aby zdravotní sestry mohly studovat přímo v místě. Zároveň pokud vystudují sestry, které u nás pracují, budou se moci profesně posunout. Nám to i výrazně personálně pomůže. Je rozdíl, jestli máte všeobecnou nebo praktickou sestru. Ne na každém pracovišti může ta praktická vykonávat svou profesi,“ řekla Hana Hanke, mluvčí Nemocnice Šumperk.

Šumperská „voška“ by měla mít kapacitu 150 studentů. Studium má být kombinované a trvat tři a půl roku. V současnosti může střední zdravotnický personál získat kvalifikaci diplomované všeobecné sestry v Olomouckém kraji získat na vyšší odborné škole v Olomouci a v Přerově. Pokud maturantky odejdou studovat mimo region, některé už ve velkých městech zůstávají.

Akreditováno jako dálkové

„Obor všeobecná diplomovaná sestra nyní v kraji nabízí dvě školy. Když tam lidé odejdou, šumperský region je do určité míry ztrácí. Studium v Šumperku bude akreditováno jako dálkové. Smyslem je, aby neoddalovalo nástup sester a bratrů do práce. Aby po čtyřech letech nešli rovnou na vošku na denní studium a do práce nešli až po sedmi letech. Všechna zdravotnická zařízení chtějí sestry a dálkové studium je pro ně benefit,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík.

Vyšší odborná škola by se měla otevřít od září. Finální rozhodnutí o jejím vzniku má v rukou ministerstvo školství „Věříme, že do měsíce by mohlo být rozhodnuto,“ poznamenal Aleš Jakubec.

Eminentní zájem na otevření vyšší odborné školy měli i představitelé šumperské radnice. Ve městě přitom nejde o jediné pomaturitní studium, které má od září otevřít. Výuku v rámci zdejšího Centra bakalářských studií zahájí obor marketing a obchod Ekonomické fakulty ostravské báňské univerzity.

„Po otevření nového studijního boru ekonomického směru volala veřejnost, studenti i sponzoři Nadačního fondu Centra bakalářských studií z řad významných šumperských firem,“ poznamenala místostarostka Marta Novotná.