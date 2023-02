„Byl to jeden z klíčových lidí, zasloužil se o rozvoj toho území. Zasloužil se o to, že na Pradědu mohou lidé v určitých lokalitách v chráněné krajinné oblasti běžkovat. Stál za vznikem tras na Kurzovní, které každoročně označoval a odznačoval. Trénoval reprezentace ze vzdálených zemí jako je Jamajka. Aktivní byl až do včerejšího dne,“ řekl ve středu 1. února ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Oldřich Pilc byl dlouholetý běžkař a orientační běžec. Podle lidí, kteří ho znali, vyrážel denně ráno na běžky, poté na skútru upravoval běžecké trasy.

„Nikdy jsme ani neřešili, kolik má let. Svými aktivitami mnohdy předčil i mladé lidi,“ dodal Tomáš Rak.