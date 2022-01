Ve funkci musel řešit například obnovu obce po povodni, která v roce 1997 zasáhla Rapotín velmi silně. Stál také u znovuzrození tratě ze Šumperku do Koutů.

Po povodni chtěl stát podhorskou lokálku zrušit. Tehdejší starosta Rapotína inicioval vznik Svazku obcí údolí Desné, jehož se stal prvním předsedou. Svazek si v lednu 1998 trať od Českých drah pronajal a do poloviny roku 1999 byla železnice v plné délce zprovozněna.

U příležitosti 140. výročí trati představil Ondřej Kopp plán na její elektrifikaci.

„Je to ambiciózní projekt, ale štěstí přeje připraveným. Proto chceme od příštího roku pracovat na projektové dokumentaci, o dva roky později by se mohlo začít stavět,“ sdělil v roce 2006. První elektrický vlak nakonec dojel do Koutů o deset let později, v dubnu 2016.

Jak se žije v Rapotíně? Pojďte na návštěvu

V roce 2011 byl Ondřej Kopp z funkce starosty odvolán. Zatímco jeho kritici ho tehdy označovali za samovládce, který se s nikým moc neradí, jeho příznivci oceňovali jeho manažerské schopnosti při přípravě projektů pro obec. Na těch se podílel i v dalších letech.

Jeho posledním velkým projektem byla výstavba protipovodňových opatření na řece Desné. Akce za 375 milionů korun úspěšně skončila loni v listopadu.

Proměna Desné za 375 milionů skončila, takto vypadá

Inženýr Ondřej Kopp byl i významným rapotínským podnikatelem. Stál v čele firem Agrovýzkum Rapotín a Výzkumný ústav pro chov skotu, které vlastnil.

Ondřej Kopp zemřel neočekávaně v sobotu 1. ledna 2022 ve věku 66 let. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 10. ledna v 11 hodin v obřadní síni hřbitova v Mohelnici.