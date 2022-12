„Říkal, že šel po lese, zahnutý konec trčel ze země a on o něj zakopnul. Následně se s mečem vyloupla i sekyrka,“ popsal okolnosti, jak je vylíčil nálezce, archeolog Milan Rychlý.

Zlomený meč prošel několikerým zkoumáním na odborných pracovištích po celé České republice. Analýza zeminy odebrané v okolí nálezu provedená Akademií věd potvrdila, že se meč našel opravdu na místě, které udával nálezce.

Zkoumání v Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci zase prokázala, že meč byl původně zabalen do nějaké tkaniny či textilie. Zkoumání na dalších pracovištích odhalilo, že čepel je plná bublinek.

„S devadesátiprocentní pravděpodobností meč nebyl používaný v boji. Spíš to vypadá, že byl součástí obětiště bohům. V boji by dlouho nevydržel, hned by praskl,“ poznamenal Milan Rychlý.

Meč i sekyra pochází zhruba z doby 1300 let před Kristem, tedy z doby bronzové. Byla to éra v celé Evropě velmi neklidná. V Řecku byla například rozvrácena mykénská kultura, zanikla chetitská říše, bojovalo se o Troju.

„Takových mečů je po republice víc, ale tento je první z oblasti českého Slezska,“ vyzdvihl důležitost nálezu Milan Rychlý.

Oba artefakty budou ve zbrojnici javornického soudu k vidění do poloviny ledna. Jakmile bude hotová speciální vitrína, přesunou se do vodní tvrze v Jeseníku.