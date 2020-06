Ke kulturnímu domu v Oskavě se kolem středeční osmé hodiny ranní sjíždí policejní auta.

„Tady je odbočka na Mostkov. U ní skončí první skupina, která půjde od místa, kde paní spadla. Vy se rozdělíte. Někdo bude mít gumáky a půjde korytem, jedna půlka půjde po jedné a druhá po druhé straně. Tady máš naznačené mokřiny. Řeka se tam částečně vylévá, jsou tam kaverny a v nich naplaveniny. Tam je to třeba pořádně projít,“ vysvětluje muž nad mapou svému kolegovi v policejní uniformě. Krátká instruktáž, rozdělení a policisté vyráží do terénu.

Poblíž křižovatky na Mostkov vystupuje z vozů zhruba desítka policistů. Dva oblékají prsačky, nepromokavý oblek po hrudník, jehož součást tvoří gumáky. „Půjdeme v lajně, budeme se držet těch, kdo půjdou v korytě. Nebudeme jim utíkat, půjdou pomalu,“ dává poslední instrukce nejstarší z policistů.

Těžkým terénem

Dvojice v prsačkách sestupuje do koryta, zbytek skupiny roztahuje rojnici po obou březích řeky. Lesní cesta po chvilce mizí. Muži se musí prodírat těžce prostupným terénem. Území kolem řeky tvoří houštiny, mohutné valy zeminy, mezi nimi se nachází bažiny. Průchod ztěžují i spadlé stromy. Dvojice v řece se během chvíle musí několikrát zastavit, aby jejich kolegové stihli terén propátrat.

Nezvěstnou seniorku policisté nehledali ve středu poprvé.

„Pátrací akce běží už desátým dnem, pátrání probíhá denně. Dnes je ryze policejní. V předešlých dnech se na hledání podíleli hasiči, obec, vypomáhali nám těžkou technikou. Pomáhali také myslivci nebo místní dobrovolníci,“ řekla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Do desetikilometrového úseku mezi Šumvaldem a Oskavou se již pátrači vrací.

„Musíme postupovat tak, jak nám to klimatické podmínky umožní. Řada míst byla velmi těžko přístupná. Nyní klesla hladina řeky, takže se můžeme do tohoto úseku vrátit, abychom ho důsledně prohledali,“ dodala mluvčí Vybíhalová.

Bota seniorce nepatřila

Jeden z policistů na břehu řeky v nánosu větví, listí, trávy a dřeva cosi objeví. Klacíkem nad hlavu zdvihá kus obuvi.

„Láďo, máme botu. Nevíš, jaké boty měla paní na sobě?,“ volá na staršího kolegu. Policisté se sejdou k místu nálezu, během chviličky je však jasné, že tato indicie s nalezením pohřešované nepomůže. Na březích řeky ostatně proud zanechal řadu věcí. Kromě kusů igelitu třeba pánev či rozbité truhlíky. Mezi větvemi je zaklíněný i okrasný cypřiš s kořeny.

Obyvatelé vesnice v údolí stejnojmenné říčky se s následky přívalové povodně potýkají desátým dnem. Na první pohled je vidět, že místní, dobrovolníci, hasiči a další pomocníci odvedli za tu dobu obrovský kus práce. Například v uličce nad obecním úřadem, kde se ve vodním proudu ocitl sloup elektrického vedení, je už koryto říčky na svém místě.

Kráčející bagr se osvědčil

„Vidíte, co vybrali? Dno šlo o metr dolů. Oni na to mají kráčející bagr, je to dobrý stroj. Odváželi odtud nánosy, tohle vybrali a šli dělat někam jinam. Ale ještě se to bude odvážet,“ ukazuje na hromadu kamení a písku na břehu říčky Václav Chalcar.

Sám v obytných místnostech vodu neměl.

„Mám štěstí, že jsem tak vysoko. Jsem osmačtyřicátý ročník, první povodeň tu byla, když mi bylo deset let. Tenkrát chybělo pár centimetrů a měli jsme vodu v chodbě. Teď byla jen po schodek,“ dodává starší muž.

Na rozdíl od řady svých sousedů měl štěstí. Oskava a okolní vesnice se budou s následky povodně vyrovnávat ještě dlouho. Ani pro policisty práce nekončí.

„Bohužel ani dnes jsme nebyli úspěšní, pátrání proto bude pokračovat i v následujících dnech,“ uzavřela mluvčí Vybíhalová.

Fakta o středeční pátrací akci

Akce se účastnilo 70 policistů z územích odborů Šumperk, Olomouc, Jeseník, policisté z krajské pořádkové jednotky a kynologové se služebními psy.

Propátrávali zhruba desetikilometrový úsek mezi Šumvaldem a Oskavou.

Východišti byl Šumvald a Oskava, skupiny policistů šly proti sobě.

Policisté se soustředili zejména na koryto řeky a bezprostřední okolí, které je díky poklesu hladiny vody přístupné.