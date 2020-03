Problém se v příhraniční Bílé Vodě týká jedenácti dospělých a několika dětí.

„Vím, že jeden zůstal doma, dva jsou v Polsku a u zbytku nevím. Samozřejmě v momentu, kdy by od nás vkročili do Polska, skončí v karanténě. Lidé, kteří zůstali v Polsku, žijí většinou u příbuzných, někteří tam mají domy,“ řekl starosta Bílé Vody Miroslav Kocián. Poukázal na to, že při předcházení takovým situacím by měla hrát roli Evropská unie.

Podle původních informací měli mít lidé s trvalým nebo přechodným pobytem v Česku možnost dál chodit přes hranice do práce. Jeden z Poláků žijící v Bílé Vodě se na starostu obrátil s dotazem ohledně přeshraniční dostupnosti. Pracuje v Kamienici, která k Bílé Vodě těsně přiléhá. Jediné otevřené však zůstaly přechody ve sto padesát kilometrů vzdáleném Náchodě nebo sedmdesát kilometrů vzdálených Bartultovicích.

Majetek jim hlídá starosta

„Já jsem mu podle informací, které jsem původně měl, říkal, že by se tady přes hranice asi dostat měl. Pak jsem viděl, že sem z české strany dovezli zátarasy. Bylo mi jasné, že je něco špatně, tak jsem mu psal. On mi odpověděl, že kvůli manželce, která nemá v Česku trvalý pobyt, zůstal pro jistotu v Polsku,“ popsal Miroslav Kocián.

Část obyvatel Bílé Vody se tak nyní nedostane ke svým majetkům. „Jsou tu i takoví, kteří tu mají domy jako rekreační. Mám klíče, abych budovy chodil kontrolovat. Může se stát, že se měsíc nedostanou domů,“ poznamenal starosta Kocián.

Lidé z Polska se o pozemky v Bílé Vody zajímali již před vstupem Česka do Schengenského systému v roce 2007. Po zrušení hraničních kontrol zájem o parcely či domy ze strany Poláků v Bílé Vodě vzrostl.

„Zájem je tu pořád. Podle mých informací tu chce lékař z Wroclawi kupovat dům od soukromníka. Jsou tu další, kteří na podzim udělali základovou desku. Věřím tomu, že si mysleli, že do prázdnin budou bydlet. To se jim bohužel nepovede,“ uzavřel Miroslav Kocián.