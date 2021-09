„Podali jsme proto žádost do jiného programu,“ sdělil ředitel PMŠ, který se však obává, že na prostředky na nové zázemí pro hokejisty městská firma nedosáhne.

Několik týdnů na to ale Národní sportovní agentura oznámila, že příslušný dotační titul zcela ruší a nahradí ho jiným, který má být pro žadatele spravedlivější. Projekty mají být hodnoceny ne podle pořadí, v jakém se o dotace přihlásily, ale podle kvality.

„Administrátor žádosti nás ubezpečoval, že vše probíhá dobře, že bylo dokončeno věcné i formální hodnocení naší žádosti a očekává, že do konce měsíce proběhne registrace akce a budeme vyrozuměni," říká Miroslav Pospíšil.

Ještě v červenci to vypadalo, že se stavbě nového zázemí nebude nic bránit. Byla vypsána soutěž, byl vybrán zhotovitel a PMŠ čekaly se pouze na oficiální potvrzení o přidělení dotace.

„Šatny jsou zde prakticky ve stejném stavu zhruba třicet let, nyní už jsou nevyhovující. Šumperští hokejisté hrají extraligu, patří k úspěšným týmům. Zázemí, ve kterém se pohybují rozhodně neodpovídá jejich potřebám. Chybí tu vedle důstojných šaten také potřebná relaxační a odpočinková zóna. Kvalitní zázemí potřebují také týmy mládeže," vyjmenoval ředitel PMŠ Miroslav Pospíšil.

