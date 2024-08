Poslední červencový den se ve zlatokopeckém skanzenu prochází desítky lidí. Vedle roubených domů natírá pracovník v šedém triku dřevěné kádě. Areál spolu s kolegy připravuje na mistrovství světa, které zde začíná za necelé tři týdny.

Renovace dřevěných prvků

„Závodiště se musí vyzkoušet, jestli je funkční. Spousta věcí je dřevěných, takže jsme se snažili o renovace. V tento moment se už nemáme za co stydět,“ řekl Jiří Juráš, ředitel městské příspěvkové organizace Zlatohorsko kraj pokladů. Město je hlavním pořadatelem akce.

Jeho kolegové mají spoustu poznatků z minulého mistrovství světa, které se ve skanzenu konalo před čtrnácti lety. Tehdy se vše potřebné budovalo na zelené louce. „Každý rok pořádáme soutěž O putovní zlatou pánev starosty města, všechna závodiště využíváme. Ve stejném módu se uskuteční mistrovství světa, jen soutěžících bude daleko víc,“ dodal Jiří Juráš.

Závodníci z Kanady i Afriky

K 31. červenci se na mistrovství registrovalo 382 účastníků. „Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina,“ vyjmenovává Jiří Juráš seznam zemí, odkud se zatím přihlásili účastníci.

Zájemci se mohou hlásit stále, a to i na místě. „Úžasné by bylo, kdybychom se přiblížili k magické hranici pěti set účastníků. To by byla naprostá bomba,“ dodal.

Principem soutěže je vyrýžovat z hromádky písku co největší počet zlatinek za co nejkratší čas. Kolik zlatinek se v písku skrývá, vědí jen rozhodčí. Za každou nenalezenou zlatinku je závodníkovi přičten trestný čas.

Akce začne v pondělí 19. srpna v 17 hodin průvodem od vlakového nádraží zahajovacím ceremoniálem. Samotná soutěž začne v úterý, finálová kola se uskuteční v sobotu 24. srpna.

Areál skanzenu pro veřejnost uzavřený nebude, omezené budou jen organizované prohlídky. Pořadatelé naopak zvou diváky na samotné soutěže i koncerty, které zakončí každý večer. Vstup bude zdarma.