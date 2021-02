Nádraží leží na okraji Zlatých Hor. Osobní vlaky na něj už roky jezdí jen o víkendech, v poslední době tak sloužilo zejména jako překladiště kulatiny. Místní neměli důvod do těchto míst chodit.

„Před dvěma lety byl kolem nádraží neskutečný nepořádek. Začali jsme ho se sousedy uklízet. Svého času tam bývala dřevěná nádražní hospoda, někoho napadlo, že by bylo dobré, kdyby se obnovila. Začali jsme se zajímat, jestli to je nebo není prodejné. Dozvěděli jsme se, že dráhy chtějí budovu bourat,“ popsal Jiří Pěčonka, který se v aktivitách okolo nádraží angažuje.

Skupina místních se spojila s vedení města. To o převod budovy před rokem požádalo. „Budova pořád patří Správě železnic. Musí se udělat znalecký posudek, prodej tohoto majetku schvaluje podle nějakých směrnic až vláda,“ řekl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Město mohlo budovu získat už před sedmi lety. Tehdy nabídku odmítlo.

„Není to bezúplatný převod. Tenkrát tam bylo hodně podmínek, co se týká rekonstrukce elektřiny a umožnění provozu dráhy. To se nám nepozdávalo. Nyní by si železničáři své zařízení zřejmě vymístili. Nejdůležitější ale je, je existuje iniciativa lidí, kteří se té věci chytí a dokážou strhnout další,“ zmínil starosta Rác.

Mají plán

Skupina činorodých Zlatohoráků nezahálí. Prořezává náletové keře a stromky, vytrhává pařezy a čistí okolí budovy.

„Naší ambicí je, aby se město nebo spolek postaral o dům a vznikla spolupráce s majiteli okolních pozemků ve smyslu: my jsme vám je vyčistili, vy se o své pozemky starejte. My se budeme starat o dům a bude to pěkné nádraží,“ nastínil Jiří Pěčonka. Je nově předsedou Okrašlovacího spolku Zlatohorského, který ze skupiny nadšenců vznikl.

Skanzen, ubytovna i pedikérka

Změny jsou na zlatohorském nádraží vidět už nyní. Na kusé koleji stojí dva historické vagony. Jeden má sloužit jako čítárna a k projekcím, další pro přespávání. Zachráncům nádraží se podařilo sehnat i vodní jeřáb, který chtějí letos vztyčit. Na nádraží by měl vzniknout malý železniční skanzen. Především byl ale celý prostor měl ožít.

„Co se týče budovy, ta by měla žít a zaplatit se. V patře bychom viděli turistickou ubytovnu, v přízemí by se dalo udělat několik kanceláří pro firmy jako projektní kancelář nebo pedikérka. A v přístavbě, kde bývala čekárna, by měla vzniknout společenská místnost. Dům a nejbližší okolí bychom chtěli vrátit do designu třicátých let. Chtěli bychom, aby z nádraží byl turistický bod. Snažíme se, aby to tam žilo a bylo pěkné, aby to nebyl zarostlý kus města,“ uzavřel Jiří Pěčonka.