Vlak, jaký místní dlouho neviděli, dorazil v pátek 30. srpna do Zlatých Hor. Zdejší nádraží se stalo cílovou stanicí pro výletní vlak Albatros klubu z Bratislavy. Součástí soupravy je salonní vůz, který vozil prezidenta Gustáva Husáka. Veřejnost si jej bude moci prohlédnout v sobotu od půl třetí odpoledne.

Šestivozová souprava s dvěma motorovými lokomotivami přijela na zlatohorské nádraží čtvrthodinu po poledni. Přivezla jednasedmdesát cestujících ze Slovenska.

„Tuto akci chystáme několik let. Měli jsme naplánovánu úplně jinou trasu, ale na straně Českých drah je teď strašně moc výluk. Protože jsme akci nechtěli zrušit, jeli jsme z Bratislavy přes Púchov na Krnov přes Glucholazy do Zlatých Hor,“ popsal cestu František Šiller z Albatros klubu.

Už ve čtvrtek navštívili výletníci muzeum Tatry v Kopřivnici, v pátek dopoledne se projeli po úzkorozchodné dráze do Osoblahy. Ve Zlatých Horách je čeká návštěva Poštovní štoly, kostela nebo mechových jezírek na Rejvízu.

„Do Zlatých Hor jezdím od tří let, protože tu máme rodinu. Znám potenciál tohoto města a musím říct, že ve Zlatých Horách a okolí jsou asi ti nejlepší lidé v rámci republiky. Bylo to třeba jen technicky doladit, abychom do Zlatých Hor mohli přijet,“ objasnil František Šiller výběr cílového místa výletu.

Na zlatohorské nádraží zajíždí osobní vlaky jen o víkendech, ty výletní občas provoz na lokálce oživují. „My o nich obyčejně ani nevíme, ale s Albatros klubem spolupracujeme. Budou tu celý víkend, v sobotu máme prohlídky prezidentského vagonu. A po dvou letech pustíme vodní jeřáb,“ řekl Jiří Pěčonka. Je předseda Zlatohorského spolku okrašlovacího, který o koncové nádraží a celé okolí trati 297 pečuje.

Prezidentský vůz Gustáva Husáka, který souprava přivezla, je jediný, který se na Slovensku dochoval schopný provozu a vystavování. „Sice to není stoletý vůz, patří mezi nejmladší, ale zajímavý je tím, že výzdoba a zařízení uvnitř je stále původní,“ zmínil František Šiller.