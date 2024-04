Zlaté Hory se dočkají výjezdové základny zdravotnických záchranářů. Její zřízení schválila v pondělí 8. dubna rada Olomouckého kraje. Vyšla tak vstříc místním samosprávám, které o ni opakovaně žádaly.

Sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. | Foto: Deník/Magda Vránová

„Na jednání rady Olomouckého kraje jsme odsouhlasili zřízení nové základny zdravotnické záchranné služby ve Zlatých Horách. Přispíváme tak k větší garanci dojezdových časů záchranky na Zlatohorsku. Doba realizace je v závislosti na dalších aspektech celého projektu jeden a půl až dva roky,“ informoval hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Výstavba zlatohorské základny bude navázána na připravovanou stavbu nové velké výjezdové základny zdravotnických záchranářů Jeseníku. Ta má být zahájena letos, kraj na tento účel vyhradil deset milionů korun. Záchranáři v okresním městě doposud sídlí v pronajatých prostorách Nemocnice Jeseník.

Záchranná služba obnoví stanici na Mohelnicku. Rýsují se nové prostory

Po otevření nové výjezdové základny v Jeseníku by všichni zaměstnanci územního odboru Jeseník byli soustředěni na této moderní výjezdové základně.

„Průběžně by rotovali po třech výjezdových základnách územního odboru Jeseník (Jeseník, Javorník a Zlaté Hory). Tím by se zamezilo možnému zaostávání odbornosti při nízkém počtu výjezdů z výjezdových základen v Javorníku a ve Zlatých Horách,“ popsal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.

Do Zlatých Hor a nejbližšího okolí loni záchranáři vyjížděli ke 298 případům, v průměru tedy méně než k jednomu denně.

Zlatohorští usilují o záchranku. Pomoc může přijít z nečekané strany

Během výstavby základny v Jeseníku by se současně mohly připravovat prostory pro zřízení základny ve Zlatých Horách. Krajští radní uložili vedení záchranné služby jednat se zástupci města o možnostech spolupráce a vytipování prostor vhodných pro zřízení zázemí.

Zároveň by záchranná služba hledala potřebný personál. Pro zajištění provozu zlatohorské základny je třeba najít jedenáct nových záchranářů a řidičů. Náklady na výstavbu stanice by byly zhruba deset milionů korun, její provoz by vyšel na patnáct milionů korun ročně.

O zřízení výjezdové základny usilují představitelé Zlatých Hor dlouhodobě. „Jediný důvod je dojezdový čas. Zejména v některých chvílích je těžké, aby byl dodržován,“ řekl už loni v červnu starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Jesenicko nemusí být rockovou pouští. Vysílač tu postaví Radio Beat

Podle emeritního ředitele jesenického územního odboru Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Vojtěcha Gedeona se vzhledem k výrazně hustšímu silničnímu provozu průměrný dojezdový čas z Jeseníku do Zlatých Hor za posledních dvanáct let prodloužil zhruba o pět minut až na 22 minut. Ačkoli se podle posledních zpráv o něco zkrátil, stále nedosahuje dvacetiminutového limitu.

Zlatohorští se tak snaží situaci řešit v rámci svých možností. „Pořídili jsme několik defibrilátorů. Jeden je na Rejvízu, další na zdravotním středisku, další mají hasiči, jeden je v Ondřejovicích. Je tu heliport, kam může přiletět vrtulník,“ zmínil před časem Milan Rác.

Zlaté Hory slaví osm set let. Ocenily osobnosti, mají nový vizuál i slogan

Aktuálně v krizových situacích zasahují zlatohorští hasiči, kteří mají kromě defibrilátoru k dispozici také ambuvak na ruční ventilaci. Poskytovat mohou základní resuscitaci, v jejich pravomoci však není podávat farmaka a zajišťovat průchodnost dýchacích cest. Někdy dobrovolné hasiče podporuje místní praktický lékař.

Nejefektivnějším způsobem zajištění neodkladné přednemocniční péče na Zlatohorsku by byla spolupráce s polskými záchranáři. Ti by byli schopni ze základny v Glucholazech dojet do deseti minut. K tomu by však bylo třeba uzavřít mezivládní dohodu mezi Českou republikou a Polskem.

„Podle sdělení ministerstva zdravotnictví však tato dohoda v dohledné době uzavřena nebude,“ dodal Dalibor Horák.