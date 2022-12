Legendu o Nikolovi Šuhajovi zpracoval režisér jako road movie z ukrajinské Koločavy. Vyhořelá skupina brněnských intelektuálů se ve snímku rozhodne odjet do Koločavy na Ukrajině a odehrát tam představení Balady pro banditu. Jenže se úplně všechno pokazí.

„Film se natáčel od roku 2018 a i během natáčení se kazilo, co se kazit mohlo. A do toho samozřejmě Covid, který nás hodně zastavil, a ve finále válka na Ukrajině,“ řekl ke snímku, jehož většina se natáčela na Ukrajině, jeho producent Petr Minařík.

Ve filmu hrají herci brněnského Divadla Husa na provázku, kde byla několik let na repertoáru dnes kultovní Balada pro Banditu autorů Miloše Štědroně a Milana Uhde. Vedle nich se objevují Martin Huba nebo legendy dřívějšího „Provázku“ Bolek Polívka či Miroslav Donutil. Samozřejmě zazní písně z Balady pro Banditu Miloše Štědroně, někdy v podání Jihočeské filharmonie, jindy slovenské kapely ZVA.

„Ten film je o nebetyčné lásce. O Zakarpatské Ukrajině, o kraji, kde Nikola Šuhaj loupežník byl slavným mužem. Zakarpatští Ukrajinci byli součástí československého státu. Jediné československé vojsko, které se nevzdalo v březnu 1939, bylo na Koločavě, protože vyhlásili samostatnost a hned druhý den na ně zaútočili Maďaři. A oni bojovali, čtrnáct dní bojovali za ideje zanikajícího československého státu,“ řekl k filmu jeho režisér Vladimír Morávek. Právě obdiv k osudu zakarpatských Ukrajinců je hlavním motivem filmu.

Vladimír Morávek zapojil do filmu místní obyvatele.

„Jako když Forman točil film Hoří, má panenko. Ve filmu je velmi těžké rozpoznat, co je realita a co inscenovaná realita. Proto tam nakonec asi nejvíc excelují Martin Huba a Pavla Tomicová, lidé, kteří dokážou hrát tak, že to žijí,“ doplnil režisér.

Film, avšak bez tvůrčí delegace, uvede ve čtvrtek 8. prosince i šumperské kino Oko.