Kompletní obnovou prošla Tyršova ulice v Jeseníku. Spojnici centra města a vlakového nádraží symbolicky otevřeli zástupci města, úřadu, zhotovitelské firmy a juniorských cyklistů v úterý 15. června.

Symbolické otevření Tyršovy ulice v Jeseníku. | Foto: se souhlasem města Jeseník

Malí cyklisté otestovali povrch ulice formou symbolického závodu do vrchu. Podle jejich trenéra Rostislava Brokeše se celá akce vydařila a pro děti to byl zážitek. Zapojení cyklistů do celé akce je případné i proto, že ulice je zklidněnou zónou a platí v ní rychlostní limit třicet kilometrů v hodině.