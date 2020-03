„Co se týká kulturních akcí, momentálně tyto věci řešíme. I vzhledem k tomu, že nejpostiženější skupinou jsou senioři, se doporučují rušit akce, na které by mohli senioři přijít. Což jsou prakticky všechny. Upřímně, počítáme s tím, že do konce března se asi nebude konat nic,“ řekla mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Kromě zákazu kulturních, sportovních, společenských akcí, uměleckých a náboženských akcí nad sto osob budou od středy zavřené základní, střední a vyšší odborné školy.

Žádné družiny, žádné výcviky

„Co se týče základních škol, nebudou fungovat vůbec. Žádné družiny, žádné lyžařské výcviky. Budou fungovat jen školní vývařovny, kam si chodí senioři pro obědy. A budou otevřené tělocvičny pro skupiny, které je mají v pronájmu. Mateřské školy by zatím fungovat měly,“ popsala situaci v Šumperku mluvčí města.

Veškerá představení až do příštího týdne zrušilo Divadlo Šumperk.

„Příští týden v sobotu má být premiéra. Tu jsme zatím nechali otevřenou, o jejím případném zrušení rozhodneme tento pátek,“ sdělil ředitel šumperského divadla Matěj Kašík.

Vyhlášené restrikce se dotknou i Zábřežské kulturní.

„Velké akce nad sto lidí se budou rušit, budeme jednat o náhradních termínech. Co se týká těch menších, v tuto chvíli můj osobní názor je, že je zrealizujeme. Například Listování, koncert kapely Wilsne, Expediční kamera, tam můžeme omezit počet návštěvníků do stovky. Ještě to ale zvážíme, rozhodnout musíme během dneška,“ řekl v úterý dopoledne ředitel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Letošní plesovou sezonu by naopak restrikce příliš ovlivnit neměly.

„U nás plesová sezona o víkendu skončila,“ konstatoval ředitel Katolického domu v Zábřehu.

Větší akce zde až do Velikonoc neplánují, prostory si však pronajali lidé na oslavy či rodinná setkání.

„Co se týče soukromých akcí, kde je uzavřená společnost, tam musí rodina zvážit, jestli je uspořádají a své příbuzné pozvou,“ dodal Josef Klimek.

Bazén v Zábřehu zůstává v provozu

Plavecký areál v Zábřehu zůstává v provozu.

„Na bazény se prozatím protiepidemická opatření nevztahují. Každé pondělí probíhají sanitace, několikrát denně dezinfikujeme plochy a povrchy chlorovými prostředky a v zásobnících naleznete antibakteriální mýdlo celoročně,“ uvádí Plavecký areál Zábřeh.

Starosta Zábřehu k aktuální situaci:

„Koronavirus velmi ovlivní naši každodennost, když už se nepodařilo naši zemi ochránit od infekce. Sledujeme aktuální vývoj, město Zábřeh a příspěvkové organizace včetně škol vycházejí z centrálních opatření a nařízení. Hlavně nepanikařit!“

Kulturní akce ve zlatohorském kině se neruší:

„Upravili jsme rezervační systém tak, aby byla dodržena kapacita sálu sto míst,“ uvedla Městská kulturní zařízení Zlaté Hory.

Město Jeseník zřídilo speciální stránky s oficiálními informacemi o aktuální situaci www.jesenik.org/koronavirus

Základní škola Jeseník upozorňuje, že od středu 11. března bude uzavřena včetně družiny a školního klubu. Po dobu uzavření školy budou dětem zrušeny i obědy. „Prosím sledujte stránky školy, facebook i elektronickou žákovskou knížku. Zde budou zasílány přípravy pro žáky-samostudium.“

Městská kulturní zařízení Mohelnice ruší kulturní akce ve velkém sále domu kultury. Mimořádné opatření se týká těchto akcí: Veselá trojka Pavla Kršky ve středu 11. 3. 2020; Josefovská zábava v sobotu 14. 3. 2020; Minipárty s Karlem Šípem ve čtvrtek 19. 3. 2020; Dívčí válka v úterý 24. 3. 2020. Vstupné na tyto jednotlivé akce se bude vracet vždy od termínu, kdy se akce měla konat. Provoz mohelnického kina, bazénu a sauny zatím zůstává nezměněn.