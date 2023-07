/FOTOGALERIE, VIDEO/ Novou cisternu chtějí pořídit dobrovolní hasiči v Žulové. Peníze na zásahové vozidlo se snaží získat mimo jiné prodejem kalendáře. U hasičské techniky na snímcích pózují spoře oděné modelky.

Hasiči v Žulové usilují o novou cisternu. | Video: Petr Krňávek

Když Lukáš Hradil otevře vrata zbrojnice dobrovolných hasičů v Žulové, zjeví se za nimi nákladní Tatra 815. Čtvrt století stará cisterna se na první dojem vůbec nezdá na odpis. Podrobnější pohled však prozradí, že má spoustu problémů. Na zemi pod motorem je olejový flek, vzadu kaluž vody, to protéká čerpadlo.

„Auto má najeto kolem padesáti tisíc kilometrů, ale jak jezdí v terénu, dostává zabrat. Po posledním repasu se začíná zase loupat barva. Nádrž je tam klasická železná, takže taky hodně orezavělá, odchází čerpadlo, ani elektroinstalace není dobrá,“ zmiňuje některé z problémů zásahového vozu dobrovolný hasič, který zastává i funkci zdravotníka, strojníka a velitele družstva.

Nové auto přijde na 10 milionů

Sbory dobrovolných hasičů často dostávají techniku, kterou vyřadí jejich profesionální kolegové. „Takové auto už ale má něco odslouženo, proto se ho zbavují. Byla by to investice, muselo by se opravovat, repasovat. Dohodli jsme se, že bychom chtěli vozidlo úplně nové,“ popisuje Lukáš Hradil.

Jeseničtí hasiči už nesídlí v třídičce odpadu. Stěhují se do nového

Nový vybavený vůz by stál okolo desíti milionů korun. Zaplatit takovou sumu není v silách místní radnice. Ani případné dotace od kraje nebo ministerstva vnitra by dohromady potřebnou částku nesložily. Žulovští hasiči tak přemýšleli o dalších možnostech, jak potřebné peníze získat.

„Vymysleli jsme, že bychom udělali charitativní kalendář, který bychom prodávali,“ vypráví Lukáš Hradil.

Chystají i vlastní e-shop

Kalendář vznikal v letech 2021 a 2022. Do jeho tvorby se zapojily hasičské sbory z okolí, které zapůjčily techniku. Na snímcích je tak k vidění hasičské vozdilo Praga z Hradce-Nové Vsi, koňmi tažená stříkačka z Nýznerova nebo automobilový jeřáb z Vápenné. Spolu s nimi na snímcích pózují spoře oděné modelky.

„Fotilo se na dvě etapy v Žulové a okolí. Bylo to docela náročné. Fotograf byl opravdu profesionál, musely být doladěny všechny detaily. Než vznikla jedna fotografie, trvalo to hodiny. Fotili jsme u bývalých kamenických dílen, v Nýznerově u kostelíku nebo na náměstí. Myslím, že jsme při focení udělali docela pozdvižení,“ usmívá se Lukáš Hradil.

Po hasiči zůstala rodina s malými dětmi. Lidé jí přispěli přes dvě stě tisíc

Žulovští hasiči nechali vyrobit i řadu reklamních předmětů. Šátky, reflexní pásky, lahve na vodu, slunečný brýle nebo svítilnu s logem svého sboru budou prodávat na e-shopu, který otevřou začátkem července. Na něm bude za 499 korun k mání i charitativní kalendář. Pokud by všechny předměty prodali, získali by na nové auto půl milionu korun.

„Chystáme se také na Dny NATO v Mošnově, kde budeme mít stánek. Chtěli bychom tam udělat kampaň. Bývají tam i zástupci větších firem, které by nám mohly poskytnout nějakou částku,“ věří žulovský hasič.