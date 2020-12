Zvláště milovníci zvířat či ptáků mají teď jedinečnou možnost spojit příjemné s užitečným. Záchranná stanice Pavlov nabízí kmotrovství zraněných nebo zdravotně znevýhodněných zvířat. Kmotry mohou být nejen jednotlivci, ale také třeba školní třída, kolegové z práce nebo komerční firma.

Záchranná stanice Pavlov na Vysočině přichází s novým konceptem pomoci | Foto: Záchranná stanice Pavlov

Nový kmotr může na „svého“ kmotřence přispět jednorázově nebo pravidelným příspěvkem. „Máme tu stálé obyvatele, kteří se z nějakého důvodu už nemohou vrátit do volné přírody. Pak tu ale každoročně máme desítky malých ježků, ptáčat, veverek, ale také malé poštolky, srnčata nebo mláďata šelem, kterým pomůžeme vyrůst, a jakmile je to možné, vypouštíme je zpět do volné přírody,“ představil své svěřence ředitel stanice v Pavlově Zbyšek Karafiát.